"Note di passaggio", a Nonantola il recital pianistico di Olga Domnina

Nuovo appuntamento della rassegna Note di Passaggio, curata e organizzata dagli Amici della Musica di Modena, in programma sabato 26 novembre alle ore 21 presso il Teatro Massimo Troisi di Nonantola. Si esibirà la pianista Olga Domnina, medaglia d’Oro all’Istituto Gnessin di Mosca nella classe di Michele Arkadiev, perfezionamento alla Royal Academy di Londra nella classe del prof. Hamish Milne.

Nata a Mosca, Olga Domnina comincia lo studio del pianoforte all’età di 7 anni. Durante gli studi partecipa a molti concorsi internazionali, vincendo il premio San Bartolomeo in Italia e ricevendo il diploma d’onore al Maria Canals in Spagna. Si è esibita in numerosi concerti, nella Sala Grande e Sala Piccola del Conservatorio di Mosca, la Mehuhin Hall del Parlamento Europeo a Bruxelles, e la Gasteig di Monaco di Baviera, con orchestre sinfoniche e da camera, fra le quali la Novaya Opera Orchestra di Mosca e l’Orchestra Sinfonica Siciliana. Ha collaborato con artisti di fama come i violinisti Julian Rachlin, Viktor Tretyakov e Vadim Repin, il violista Paul Silverthorne e il violoncellista Guido Schiefen.

Il recital nonantolano è un'occasione speciale per ascoltare alcune pagine importanti della suggestiva tradizione musicale dell'Azerbaigian, di cui Domnina è tra le massime interpreti: dalle intense melodie di Fikret Amirov, di cui proprio nel 2022 si celebra il centenario della nascita, al virtuosismo del balletto "Sette Bellezze" di Kara Karaev, il miglior allievo di Dmitri Shostakovich, del quale si ascolterà in apertura di concerto una selezione dai Preludi op.34.

L'ingresso è libero, senza prenotazione. Il concerto è realizzato con il contributo finanziario del Comune di Nonantola, della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e della Regione Emilia-Romagna. L’Associazione Amici della Musica di Modena opera senza fini di lucro. Sostegno economico proviene dai contributi di Enti Pubblici e Privati e dalle quote di adesione dei Soci. Tutte le informazioni su contenuti artistici, aspetti organizzativi, modalità di sostegno e di adesione alle attività degli Amici della Musica di Modena sono disponibili all’ingresso della sala. Per informazioni: tel 3296336877; www.amicidellamusicamodena.it, info@amicidellamusicamodena.it