"Scene del bosco", il recital solistico di Leonardo Zunica per la rassegna Concerti d'oggi

Nuovo appuntamento della rassegna Concerti d’oggi in programma sabato 27 maggio alle ore 20:30 presso l’Hangar Rosso Tiepido a Modena, iniziativa curata e organizzata dagli Amici della Musica di Modena. Protagonista del concerto sarà il pianista Leonardo Zunica, musicista tra i più interessanti della scena concertistica italiana, ospite di importanti festival nazionali e internazionali, pianista dall'ampio repertorio (che spazia da Mozart a Messiaen), con un profondo interesse per la musica contemporanea e numerose prime esecuzioni di musiche di compositori di oggi in curriculum. Il recital solistico, intitolato "Scene del bosco", proporrà brani di Robert Schumann, Morton Feldman, Niccolò Castiglioni, Jean Sibelius, Olivier Messiaen: cinque compositori e un tema: la Natura, trattato con grande intelligenza ed equilibrio nelle scelte e negli accostamenti.

L'ingresso avviene senza prenotazione ed è di 10 € per il biglietto a prezzo intero e di 5 € per quello a prezzo ridotto. I Soci AdM sottoscrittori hanno diritto al biglietto ridotto, mentre i Soci AdM sostenitori entrano gratuitamente. E' possibile anche acquistare online i biglietti a un prezzo più conveniente (8,50 € il biglietto intero e 3,80 € il ridotto) sulla piattaforma OOOH.Events.

Il concerto è realizzato con il contributo finanziario del Comune di Modena, della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e della Regione Emilia-Romagna. L’Associazione Amici della Musica di Modena opera senza fini di lucro. Sostegno economico proviene dai contributi di Enti Pubblici e Privati e dalle quote di adesione dei Soci. Tutte le informazioni su contenuti artistici, aspetti organizzativi, modalità di sostegno e di adesione alle attività degli Amici della Musica di Modena sono disponibili all’ingresso della sala.