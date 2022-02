Storie dal Carcere in un recital, appuntamento all'Hangar Rosso Tiepido

Domenica 27 febbraio alle ore 17.45 presso l’Hangar Rosso Tiepido a Modena si terrà un nuovo appuntamento della rassegna Concerti d’Oggi, organizzata e curata dagli Amici della Musica di Modena. In questa occasione verrà infatti presentato il recital con musica e multimedia "Dalla Viva Voce - Storie dal carcere".

Tutto ha inizio all’interno del carcere di Trento, dove alcune persone hanno trovato la voglia e il coraggio di raccontare e scrivere alcuni frammenti della loro vita. Il recital, ideato e raccontato da Amedeo Savoia, propone tre delle storie che lui stesso ha raccolto nel corso della sua attività di insegnante di scuola e di operatore nel carcere di Trento. Accompagnato dal pianoforte di Nicola Straffelini e dalle grafiche multimediali di Mauro Savoia, il narratore presenta al pubblico questi racconti, affiancandoli a frammenti del passato (Cesare Beccaria, Filippo Turati, Piero Calamandrei, tra gli altri) e alle reazioni di alcuni cittadini rispetto a fatti recenti. Nel confronto qualcosa si accorda e qualcosa stride. Uno spettacolo di grande sensibilità, che vuole rendere onore a coloro che hanno avuto il coraggio di condividere queste storie molto personali. Rivolgendo prima di tutto un pensiero a qualsiasi vittima di reato, “Dalla viva voce: storie dal carcere” vuole essere un’occasione per il pubblico di ascoltare e provare a comprendere, ma anche un’occasione per i detenuti di capire e iniziare a ricostruirsi una vita fuori dalle sbarre.

L'ingresso avviene senza prenotazione ed è di 10 € per il biglietto a prezzo intero e di 5 € per quello a prezzo ridotto. I Soci AdM sottoscrittori hanno diritto al biglietto ridotto, mentre i Soci AdM sostenitori entrano gratuitamente. Si ricorda che per l'accesso alla sala è obbligatorio esibire il Green Pass rafforzato e utilizzare la mascherina FFP2. Il concerto è realizzato con il contributo finanziario del Comune di Modena, della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e della Regione Emilia-Romagna. L’Associazione Amici della Musica di Modena opera senza fini di lucro. Sostegno economico proviene dai contributi di Enti Pubblici e Privati e dalle quote di adesione dei Soci. Tutte le informazioni su contenuti artistici, aspetti organizzativi, modalità di sostegno e di adesione alle attività degli Amici della Musica di Modena sono disponibili all’ingresso della sala. Per informazioni: tel. 3296336877; www.amicidellamusicamodena.it, info@amicidellamusicamodena.it.