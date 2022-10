Lirica e tango nel recital di Vox Mutinae, appuntamento al Teatro San Carlo

Unisce l’opera lirica al tango il recital musicale in programma domenica 23 ottobre, alle 18, al Teatro San Carlo di Modena, nell’ambito della rassegna musicale “Vox Mutinae. Dove le arti si incontrano”.

Con la voce del tenore Fabio Armiliato, l’accompagnamento al pianoforte di Fabrizio Mocata e la voce narrante di Chiara Giudice, andrà in scena la Canzone del tango, forma d’arte diffusa all’inizio del secolo scorso che unisce, appunto, la lirica al tango e che ebbe come protagonisti in Sud America molti artisti di origine italiana. Insieme a brani di Carlos Gardel e Astor Piazzolla, fanno parte del programma anche alcuni pezzi composti dal tenore Tito Schipa, recuperati e riproposti con nuovi arrangiamenti a quasi cento anni dalla loro ultima esecuzione.

I biglietti (al costo di 10 euro) si possono prenotare via mail (acteamodena@gmail.com) o telefono (327 6151156).

“Vox Mutinae”, che ha la direzione artistica del tenore Gianni Coletta, è promossa dall’associazione artistico culturale Actea con il patrocinio del Comune di Modena e della Regione Emilia Romagna.

La rassegna prosegue con altri due appuntamenti fino a dicembre: venerdì 25 novembre, alle 20.30, al Teatro Tempio è in programma lo spettacolo di canto, musica e recitazione “Le lacrime di Desdemona”, in occasione della Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne. Protagoniste il soprano Angela Gandolfo e l’attrice Antonietta Centoducati, con il maestro Roberto Barrali al pianoforte. L’ultimo appuntamento in programma, domenica 18 dicembre, alle 18, nella chiesa Regina Pacis, è il concerto di Natale, la “Petite Messe solennelle” di Giacomo Puccini.

L’associazione modenese Actea, nata nel 2018, realizza progetti didattici e promuove il concorso internazionale di canto lirico “Nicolaj Ghiaurov”.