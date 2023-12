"Rejoice Greatly!", un Natale di festa con i cori di Modena Musica Sacra

Rejoice greatly – Gioisci grandemente! Con questo titolo di felicità e di speranza, giovedì 14 dicembre alle 19.30 Modena Musica Sacra apre le porte della Chiesa del Voto alla cittadinanza per il tradizionale concerto natalizio. Saranno coinvolti tutti i cori di Modena Musica Sacra (80 coristi), il soprano Maria Francesca Rossi e l’orchestra de I Musici di Parma diretta da Daniele Bononcini, in un grandioso evento in cui verranno eseguite parti del Messiah di G. F. Handel e carols della tradizione natalizia.

Grazie al sostegno di Banca Generali Private, main sponsor, il concerto sarà replicato anche sabato 16 e domenica 17 dicembre, alle ore 18, sempre alla Chiesa del Voto, per permettere una maggiore partecipazione di pubblico.

Il Messiah, con il suo famoso coro Hallelujah che sarà eseguito anche in questi concerti natalizi al Voto, è considerata l’opera più conosciuta e popolare di Handel. Strutturato in tre atti, l’oratorio prevede il coinvolgimento di quattro solisti, un coro e un’orchestra tipica di epoca barocca con archi, legni, trombe e timpani. A differenza dei coevi oratori bachiani, nel Messiah non compare mai il personaggio di Gesù, pur riferendovisi continuamente. I testi sono tutti rigorosamente tratti dall’Antico Testamento curati dalla Church of England. La freschezza della cifra stilistica del compositore naturalizzato inglese incontra sempre il favore degli ascoltatori di tutti i tempi. In questo concerto sarà eseguito esclusivamente qualche brano estratto dall’opera, per esprimere la bellezza della musica händeliana, capace di coniugare la intimità, gioia e sontuosità, tutti tratti caratteristici della tradizione natalizia occidentale. Nella seconda parte, il pubblico potrà ascoltare alcuni dei più noti brani tradizionali natalizi: “la tradizione dei carols – spiega il direttore Bononcini - appartiene fortemente alla nostra cultura, ed essi rappresentano certamente l’espressione musicale più legata al Natale. Sono capaci di creare quell’atmosfera speciale che meglio esprime i valori del Natale cristiano”.

Questi eventi nel Tempo di Natale vogliono rappresentare non solo la ricorrenza di importanti rassegne natalizie che si ripetono da quasi 30 anni per il Maestro Bononcini ed i suoi coristi, ma soprattutto un momento in cui la comunità si ritrova per fare festa e gioire per la venuta del Salvatore, in un clima di speranza e conforto.

È consigliata la prenotazione del posto a sedere, tramite mail a info@modenamusicasacra.it.