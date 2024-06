Al Parco Ferrari una serata per celebrare Modena Park, l'indimenticabile concerto di Vasco

Lunedì 1 luglio alle 21 presso l'Orange 182 del Parco Ferrari appuntamento con l'evento "remeber Modena Park", per ricordare insieme il grande concerto di Vasco avvenuto proprio qui, al Modena Park. Con gli "Extras quelli che suonano", insieme a Lorenzo Campani verrà ripercorso dopo sette anni il grande successo del concerto dei record.

L'evento è organizzato in ocassione del ventennale della scuola d'arte Talentho di Modena, in collaborazione con il Comune di Modena Politiche Giovanili, Educativa di Strada, Caleidos cooperativa Sociale, GECO e la Regione. Il grill bar, aperto tutti i giorni, sarà disponibile già dal pomeriggio con stuzzicheria per aperitivi o carne e pesce alla spada e con verdure a cena. Per prenotare un tavolo https://pro.pns.sm/fqcj51k. Il menù è consultabile al link https://pro.pns.sm/xxpt42s.