Remember Picchio Rosso, dj set e beneficenza in piazza a Montale

In piazza Braglia a Montale torna l’atmosfera del Picchio Rosso in un evento dedicato alla mitica discoteca formiginese. L’appuntamento è per venerdì 23 giugno alle ore 22, una serata presentata da Andrea Barbi, con i dj Luca Zanarini e Silver, il vj Ans e la vocalist La Lira che faranno ballare i presenti con i pezzi più famosi della disco anni Settanta e Ottanta.

Nel corso della serata verrà anche promossa una raccolta fondi ad offerta libera in favore delle popolazioni romagnole colpite dall’alluvione. L’iniziativa, ad ingresso libero e gratuito, è organizzata da Le botteghe di Montale, in collaborazione col Comune di Castelnuovo Rangone e Radio Stella media partner dell’evento.