Remo Girone è Wiesenthal nel “Cacciatore di nazisti”

“Il cacciatore di nazisti” è lo spettacolo in scena al Comunale sabato 28 e domenica 29 per la rassegna di prosa: scritto e diretto da Giorgio Gallione, basandosi sulle opere di Simon Wiesenthal (1908 – 2005), è interpretato da Remo Girone, che torna nel teatro cittadino dopo molti anni. Il protagonista è infatti l’anziano ebreo naturalizzato austriaco che, sopravvissuto a cinque campi di concentramento, fondò il “Centro di documentazione ebraica” e dedicò il resto della vita a stanare e far processare i criminali nazisti che vivevano indisturbati e impuniti in Europa e in giro per il mondo.

Lo spettacolo, dal sottotitolo “L'avventurosa vita di Simon Wiesenthal”, riassume infatti i quasi sessant’anni di attività del “cacciatore”, che con il proprio incessante impegno ha assicurato alla giustizia circa 1.100 responsabili dell’olocausto: la narrazione ripercorre l’esistenza di Wiesenthal rievocando episodi della sua lotta contro l’oblio.

L’allestimento infatti, si legge nelle note, « si interroga non solo sulla feroce banalità del male ma anche sulla sua genesi, » un modo per reagire alla più cinica delle armi psicologiche usate dalle SS contro i prigionieri dei lager: « Il mondo non vi crederà. Se anche qualche prova dovesse rimanere, e qualcuno di voi sopravvivere, la gente dirà che i fatti che voi raccontate sono troppo mostruosi per essere creduti. »

La drammaturgia e la regia sono di Giorgio Gallione, che tre mesi fa era a Carpi per la prima nazionale di “Trappola per topi” con Lodo Guenzi; scene e costumi sono di Guido Fiorato, le luci di Aldo Mantovani, il progetto artistico di Gianluca Ramazzotti con lo stesso Gallione; producono Ginevra Media Production con il Teatro Nazionale di Genova.

Sabato sipario alle 21, domenica alle 16: la mattina del 28, in occasione della “Giornata della memoria”, è in programma una replica riservata alle scuole, in collaborazione con la “Fondazione Fossoli”.

Informazioni e biglietti: InCarpi (piazza Martiri, 64; incarpi@comune.carpi.mo.it tel. e WhatsApp 059649255) da martedì a domenica e festivi ore 10-18 (il servizio biglietteria termina 30 minuti prima); oltre ai singoli biglietti per ogni data della stagione, è ancora possibile acquistare “abbonamenti liberi”, cioè carnet di almeno cinque biglietti (fra i 15 titoli rimanenti) a sconto crescente e senza diritti di prevendita, con posto variabile. Gli spettacoli del Comunale sono anche acquistabili su www.vivaticket.com