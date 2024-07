Renga e Nek insieme sul palco del Palaghiaccio di Fanano

L’estate 2024 si prepara ad ospitare un grande evento in Appennino Modenese: a Fanano, il 2 Agosto 2024, ci sarà infatti la tappa del tour RENGANEK che vede esibirsi due tra gli artisti italiani più amati insieme sullo stesso palco.

Dopo il lunghissimo tour in tutta Italia che li ha visti protagonisti la scorsa estate, i due speciali appuntamenti sold out all’Arena di Verona e al Forum di Milano e le date nei principali teatri italiani e dopo aver portato la loro canzone a Sanremo 2024, Renga e Nek da luglio sono nuovamente insieme sul palco, in una serie di date che li porteranno a esibirsi in tutta Italia. Una delle tappe sarà proprio ai piedi del Monte Cimone. I biglietti sono disponibili su Ticketone cliccando qui.

Biglietti

Gradinata a Sedere: prezzo 45€ + diritto di prevendita. Platea in Piedi: prezzo 38 € più diritto di prevendita. Bambini sotto gli 8 anni entrano gratuitamente al Palaghiaccio, in gradinata a sedere solo se in braccio ad un genitore, posto libero in platea. Non c’è bisogno di acquistare un ticket, ma è obbligatorio esibire un documento di identità. Per i disabili e ai disabili con legge 104 (in situazione di gravità) fino ad esaurimento dei posti, info allo 0536-68696.

I biglietti sono acquistabili sull’App TicketOne, disponibili su tutti i sistemi mobile Apple o Android, con contanti e carte presso i punti vendita TicketOne. I putni vendita consigliati nelle vicinanze di Fanano sono la libreria La Quercia dell’Elfo- Vignola, Videoteca Cinecittà- Le Arcate Pavullo, Punti MediaWorld e Punti Ticketone della tua provincia (in tutta Italia). Per ogni informazione contattare lo 0536-68696.