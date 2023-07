Un repertorio barocco per la rassegna "Note di Passaggio"

Giovedì 27 maggio alle ore 21:30 presso il Cortile d’onore di Rocca Rangoni si terrà il terzo appuntamento dell'estate AdM, all'interno della rassegna Note di Passaggio.

Si esibiranno grandi specialisti del repertorio barocco, collaboratori dei più importanti musicisti della scena internazionale: il contralto Candida Guida e l'Ensemble Alraune, formato da Augusto Gasbarri al violoncello, Fabiano Merlante alla tiorba e alla chitarra barocca, Mario Sollazzo al clavicembalo. Il titolo del concerto è emblematico: "Il Pazzo e la Pazza". Quanto spesso follia ed amore vanno a braccetto! Nel repertorio napoletano tra Seicento e Settecento l’argomento era particolarmente stimolante, almeno a giudicare dalle moltissime scene di pazzia amorosa di cui è disseminato il repertorio operistico e da camera del tempo. Si colgono moltissime influenze ascoltando le musiche di autori come Andrea Falconieri, Pietro Antonio Giramo o Francesco Alborea: dal mondo della commedia dell’arte, della musica popolare, della poesia classica e, guardando in avanti, si intuiscono già richiami verso l’opera buffa, con l’inconfondibile nota di ironia del teatro napoletano. "Il Pazzo e la Pazza" è un botta e risposta a suon di musica tra due innamorati che, resi folli dal mal d’amore, impazziscono a tal punto da arrivare ad uccidersi; ne rimane uno solo che, vivo ma non del tutto rinsavito, vaga come Orfeo in cerca della sua Euridice.

In caso di maltempo il concerto si terrà presso l’Auditorium di Santa Maria degli Angeli (all’incrocio tra Via S. Maria e Via Vischi). Il concerto è realizzato con il contributo finanziario del Comune di Spilamberto, della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e della Regione Emilia-Romagna. L’Associazione Amici della Musica di Modena opera senza fini di lucro. Sostegno economico proviene dai contributi di Enti Pubblici e Privati e dalle quote di adesione dei Soci. Tutte le informazioni su contenuti artistici, aspetti organizzativi, modalità di sostegno e di adesione alle attività degli Amici della Musica di Modena sono disponibili all’ingresso della sala. Per informazioni: tel 3296336877; www.amicidellamusicamodena.it, info@amicidellamusicamodena.it

ENSEMBLE ALRAUNE,Candida Guida – contralto, Augusto Gasbarri – violoncello, Fabiano Merlante – tiorba e chitarra barocca, Mario Sollazzo – clavicembalo