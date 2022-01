Il Requiem di Verdi per ricordare Mirella Freni

Si terrà mercoledì 9 febbraio 2022 alle ore 21 al Teatro Comunale Pavarotti-Freni l’esecuzione della Messa da Requiem per soli, coro e orchestra di Giuseppe Verdi.

La partitura sarà affidata al direttore del Teatro Aldo Sisillo alla guida dell’Orchestra dell’Emilia-Romagna Arturo Toscanini, del Coro del Teatro Municipale di Piacenza e del Coro Lirico di Modena preparati da Corrado Casati e di un cast di solisti di rilievo internazionale formato dal soprano Maija Kovalevska, dal tenore Matteo Desole, dal mezzosoprano Marianna Pizzolato e dal basso Riccardo Zanellato.

Modena Città del Belcanto ricorda così Mirella Freni a due anni dalla scomparsa. Alla grande artista, all’amica e all’illustre concittadina che ha portato il nome di Modena nel mondo, viene dedicata una delle vette più alte del repertorio lirico e della musica del nostro Paese. Il protocollo Belcanto, formato da Comune di Modena, Fondazione di Modena, Fondazione Teatro Comunale di Modena e Istituto Superiore di Studi Musicali Vecchi-Tonelli, aveva dedicato la stessa pagina musicale a Luciano Pavarotti, nel 2017, a dieci anni dalla scomparsa. Fratelli di latte, amici e compagni nel destino comune di una incredibile parabola artistica, Luciano e Mirella sono per sempre uniti anche nell’intitolazione del Teatro cittadino “Pavarotti-Freni”.

Informazioni. L’accesso al concerto sarà gratuito ma è necessario ritirare un biglietto presso la biglietteria del Teatro Comunale in Corso Canalgrande 85 a partire dal 29 gennaio. Info 059 2033010 (dal lunedì al venerdì 10.30-13.30), biglietteria@teatrocomunalemodena.it. Orari di apertura sportello: martedì 10 – 19; mercoledì, giovedì, venerdì 16-19; sabato 10-14 e 16-19. Per entrare a teatro sarà necessario il super green pass (salvo esenzioni) e mascherina almeno ffp2. La biglietteria resterà aperta anche il giorno dello spettacolo fino ad un’ora prima dell’inizio.

Mirella Freni

Dopo la recita che la vide debuttare giovanissima in Carmen nel ruolo di Micaela, sul palcoscenico del suo teatro, il 3 febbraio 1955, Mirella Freni iniziò una carriera che l’ha vista trionfare, per oltre 50 anni, sulla scena internazionale, scrivendo pagine indimenticabili dell’interpretazione operistica. La ricorderemo tutti per l’impegno e l’abnegazione, oltre che per lo straordinario talento, che l’hanno portata ad affrontare un vastissimo repertorio, adattando con intelligenza la sua evoluzione vocale in momenti diversi della sua carriera, e affrontando con padronanza lingue diverse con risultati stupefacenti, specie nell’opera russa.

Nell’ultima parte della carriera, ha saputo trasferire le doti di interprete nelle qualità di un insegnamento che ha chiamato a Modena giovani da tutto il mondo, tanti dei quali hanno fatto di questa esperienza un trampolino di lancio per palcoscenici illustri: Maija Kovalevska, che ascolteremo nel ruolo che fu della Freni, vanta oltre cinquanta rappresentazioni al Metropolitan di New York, oltre che al Festival di Salisburgo, alla Scala di Milano e alla Royal Opera House di Londra.

La figura artistica di Mirella Freni, imprescindibile per ogni giovane che si avvicini all’arte del canto, è dunque un elemento fondante di quella tradizione lirica modenese che Modena Città del Belcanto ha voluto preservare, tramandare e far crescere con il proprio progetto di formazione e produzione musicali. Il ricordo di Mirella Freni, oltre che la stima e l’affetto di sempre, porta con sé l’augurio che la sua arte resti di ispirazione alle generazioni future.