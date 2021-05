Gombola, al via la residenza artistica per attori e attrici

Dal 21 al 26 giugno presso l’Ex Chiesa Parrocchiale di San Michele di Gombola, sull’Appennino Modenese, nei meravigliosi spazi gestiti dal Teatro dei Venti, Carrozzeria Orfeo terrà un laboratorio residenziale di sei giorni rivolto ad allievi e a professionisti attori e attrici. Il laboratorio sarà finalizzato a condividere con i partecipanti un punto di vista sul teatro e sul metodo che sostiene il lavoro della Compagnia.

Sarà condotto un lavoro specifico sul training dell’attore, sull’esplorazione dei suoi strumenti espressivi e i molteplici rapporti tra spazio, corpo e voce. Un percorso sulla parola che mutua i suoi principi dalla metodologia ideata per allenare anche il corpo e la mente dell’attore. Attraverso un training psico-fisico, l’allievo sarà preparato alla precisione, alla disciplina, al senso del tempo, all’ascolto, alla coralità e alla dissociazione. Si tratta di un processo, quasi esclusivamente tecnico, grazie al quale l’attore ha la possibilità di confrontarsi con un compito scenico concreto, “matematico”. Queste sono le basi sulle quali saranno analizzate e costruite alcune scene di drammaturgia contemporanea che hanno come obbiettivo centrale lo studio della relazione primaria tra individuo-individuo e tra individuo e gruppo.

I partecipanti alloggeranno presso l’Ostello Podesteria di Gombola, struttura ricettiva gestita dal Teatro dei Venti nell’Appennino modenese, centro culturale aperto alla ricerca e alla riflessione, alle sperimentazioni e alla produzione artistica. Uno spazio dedicato al pensiero, all’azione, alla sperimentazione e all’analisi di nuove traiettorie culturali. Una spinta dettata dalla necessità di tornare a prendersi cura dell’arte attraverso un indugiare contemplativo. Nel tempo del godimento immediato riproporre il valore dell’esperienza, nel tempo dell’accelerazione ritornare alle radici, ai legami necessari.

Modalità di iscrizione

Per candidarsi è necessario inviare un proprio cv alla mail info@carrozzeriaorfeo.it entro il 12 giugno, specificando nell’oggetto “laboratorio Gombola”. Entro il 14 giugno si riceverà un riscontro da parte della Compagnia. Il workshop, rivolto a 16 partecipanti, ha un costo complessivo di 550€ comprensivo di vitto, alloggio e formazione. Per poter confermare la propria iscrizione verrà chiesto il versamento di una caparra entro 5 giorni dalla comunicazione della selezione. In caso di mancato versamento si procederà a contattare gli interessati in lista d’attesa. Per ciascun partecipante è necessario sottoporsi a tampone qualche giorno prima ed inviare l’esito negativo prima di recarsi presso la residenza. Orari della settimana: lunedì 21 giugno dalle 14.30 alle 19. Da martedì 22 a venerdì 25 giugno dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30. Sabato 26 giugno dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.

Per info www.carrozzeriaorfeo.it | FB @carrozzeriaorfeo | Instagram @carrozzeria_orfeo.



