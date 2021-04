"Dalla resistenza alla resilienza": due storici e un musicista per l'anniversario della Liberazione

Due storici, Claudio Vercelli e Francesco Filippi, e un musicista con solide radici nella Storia, Cisco, saranno i protagonisti dell’appuntamento di lunedì 26 aprile dalle ore 21 della rassegna “Fai La Cosa Giusta” promossa dal Comune di Castelfranco Emilia e curata da Pierluigi Senatore.

Il tema della serata, all’indomani del 76esimo Anniversario della Liberazione, sarà “Dalla Resistenza alla resilienza”.

Il punto di partenza saranno i recenti libri scritti da Claudio Vercelli “Neofascismo in grigio. La destra radicale tra l’Italia e l’Europa” (Einaudi) e quelli di Francesco Filippi “Mussolini ha fatto anche cose buone. Le idiozie che continuano a circolare sul fascismo” e “Ma perché siamo ancora fascisti? Un conto rimasto aperto” (Bollati Boringhieri).

Con Cisco affronteremo invece gli aspetti musicali e artistici della musica popolare legata alla tradizione resistenziale, ma anche il tema della resilienza di chi, come lui, da oltre un anno non può fare musica dal vivo per le norme anti-covid. E poi aspettiamo le domande di chi ci seguirà per una serata “resistente”.

La diretta dalle 21 sulle pagine social di Fai La Cosa Giusta e del Comune di Castelfranco Emilia.