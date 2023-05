"Returnees", le storie dei migranti di ritorno a Sassuolo con Annalisa Vandelli

Giovedì 25 maggio alle ore 20.45 continua il ciclo di incontri “Sentieri di Giustizia” presso la parrocchia di Rometta a Sassuolo con un incontro dal titolo "Returnees: volti, immagini e parole di un ritorno a casa". Una serata in dialogo con Annalisa Vandelli per raccontare il ritorno nel proprio paese da parte di alcuni migranti, attraverso gli scatti fotografici e la testimonianza della fotoreporter e scrittrice. La speranza e la gioia del ritorno a casa, in un intreccio non sempre facile e complicato. Celebra la messa missionaria Don Marco Ferrari, alle ore 20.45, e a seguire Annalisa presenterà il proprio racconto.

Annalisa Vandelli. Dirige alcune riviste: Afro – dall’Africa sull’Africa con sede a Carsoli (L’Aquila) e Il Barrito del mammut con sede a Scampia (Napoli). Collabora con il Ministero degli Affari Esteri Italiano. Suoi articoli, video interviste e fotografie sono stati pubblicati su diversi giornali, radio e televisioni come Il Corriere della sera, Rai, Repubblica.tv, Avvenire, L’Espresso, Huffington Post, Dire, Sovvenire e altri. È ospite come relatrice di diverse manifestazioni e festival, tra cui Festival Letteratura di Mantova, Festival Filosofia, Festival Francescano, Tedx e altro. Dal 2015 insegna fotogiornalismo presso l’Università di Roma 3. La sezione pontificia Migranti e Rifugiati utilizza le sue fotografie abbinandole alle parole di Papa Francesco in tema di promozione integrale della persona, soprattutto migrante.