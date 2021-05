Fiorano, si alza il sipario del Cinema Teatro Astoria

Venerdì 8 maggio riapre, dopo quasi un anno di chiusura, il cinema teatro Astoria a Fiorano Modenese, nel rispetto delle norme anti-covid.

Il primo film in cartellone fino a lunedì 10 maggio è Minari del regista Lee Isaac Chung, candidato a sei premi Oscar e vincitore nella categoria ‘Migliore attrice non protagonista’ con la performance di Yuh Jung Youn. La pellicola racconta di una famiglia coreana che decide di dare avvio al proprio sogno americano e aprire una fattoria.

L'accesso in sala è regolato dalle norme per il contenimento del Covid-19: è obbligatoria la mascherina, la disinfezione delle mani e il distanziamento di almeno un metro. All’ingresso verrà misurata la temperatura e assegnato un posto fisso. Il costo del biglietto intero è di 7 euro, ridotto 5 euro. Nella giornata di lunedì 5 euro per tutti. Giorni e orari di programmazione: sabato ore 19.00, domenica ore 16.00 e 18.30, lunedì ore 19.00.

Per maggiori informazioni visitare il sito web.