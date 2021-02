Ferrari e zona gialla: i musei riaprono dopo il "pit stop"

Dopo mesi di stop, lunedì 15 febbraio riaprono anche i Musei Ferrari nelle sedi di Modena e Maranello. Per entrambi, gli orari saranno fino a marzo 10.00-18.00, mentre (restrizioni permettendo) nei mesi da aprile a settembre varieranno in 9.30-19.00.

Per le visite, è obbligatoria la prenotazione online. Per acquistare i biglietti singoli e combinati dei Musei Ferrari è necessario indicare data e ora della visita di ciascun museo. In caso di utilizzo del biglietto combinato Modena + Maranello i due musei dovranno essere visitati al massimo entro 48 ore l'uno dall'altro.

Il costo di ingresso è di 17 euro (per gli over 19). L'ingresso è ridotto a 15 euro per studenti e over 65, a 7 euro per minori accompagnati dai genitori; e gratuito per disabili e bambini fino a 5 anni. Tariffe diverse sono previste per il biglietto comprendente entrambi i musei.

Per maggiori informazioni sul Museo Ferrari di Maranello: 0536949713, museo@ferrari.com.

Per maggiori informazioni sul Museo Ferrari di Modena: 0594397979, biglietteriamef@ferrari.com.

Per entrambi visitare il sito web www.ferrari.com.