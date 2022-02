Vignola, a marzo torna il Ribalta Experimental Film Festival

Dopo il lusinghiero successo raccolto nel corso della prima edizione, nel maggio del 2021, dal 24 al 27 marzo torna, a Vignola, il Ribalta Experimental Film Festival, dedicato al cinema sperimentale e alla ricerca audiovisiva internazionale. In concorso ben 40 opere, dall’Estremo Oriente all’Europa, dagli USA e dall’America del Sud, grandi maestri (Francesca Fini, Matti Harju, Antonello Matarazzo, Hiroya Sakurai, Lynne Sachs...) e giovani scoperte. In programma anche incontri di approfondimento e laboratori per le scuole. Le sezioni previste: Ribalta Animata con cortometraggi di animazione a cura dell’associazione Ottomani e Limina riservata ad opere che possano dialogare di più con il pubblico, tra sperimentazione e cinema d’autore. Ospiti della rassegna anche Mauro Santini e Paolo Benvenuti che terranno una master class sui loro lavori. Le proiezioni saranno ad ingresso libero, rivolte a tutti gli appassionati, e si terranno al Cinema Bristol di Savignano, alla Sala dei Contrari del Castello di Vignola e presso la sede del Circolo Ribalta, all’ex Lavatoio di Vignola.

Di assoluto prestigio la Giuria guidata da Michele Sambin, celebre per essere stato il precursore del video loop. Accanto a lui, altri tre artisti, i registi Salvatore Insana e Igor Imhoff e la videoartista Alberta Pellacani (tutti porteranno al Festival un loro lavoro inedito non in concorso). Gli altri tre giurati sono esperti di estetica contemporanea - Pietro Montani e Francesco Cattaneo – e storici del cinema - Chiara Tognolotti. Tutti e tre saranno protagonisti di un incontro sul pre-cinema, ovvero il cinema delle origini prima del 1895 e non solo.

Quest’anno, il Festival ha avviato una collaborazione con l’Istituto Paradisi nell’ambito di Reff Academy. I ragazzi della quarta classe del Liceo Linguistico hanno in programma incontri con critici ed esperti di cinema nonché laboratori. Hanno già incontrato il critico cinematografico Luigi Locatelli (che era uno dei componenti della Giuria della scorsa edizione del Festival). Incontreranno a breve, il pomeriggio di venerdì 25 febbraio, l’attuale presidente di Giuria, Michele Sambin. E sotto la guida di Roberto Paganelli dell’associazione Ottomani produrranno un corto animato che verrà proiettato, il 24 marzo, in apertura del Festival al Cinema Bristol. I ragazzi, inoltre, vestiranno i panni di giurati per le opere della sezione Limina. Questa speciale giuria sarà presieduta dal direttore artistico del Nonantola Film Festival Gianluigi Lanza.

Venerdì 25 febbraio, presso la sede del Circolo Ribalta, alle ore 21.00, è in programma una anteprima del Festival con il regista Michele Sambin che dialogherà con il pubblico per presentare la sua opera. L’iniziativa è a ingresso libero.

L'opera che si trova sul manifesto della rassegna è di Daniele Cabri, a cui sarà dedicato un incontro al Festival alla scoperta del suo cinema (è la prima volta che le sue opere filmiche verranno mostrate in pubblico).

Il Ribalta Experimental Film Festival è organizzato dal Circolo Ribalta in collaborazione con i Comuni di Vignola e Savignano, Progetto Bridge, Nonantola Film Festival, Drama Teatro, Cinema Bristol, Arci, Ucca e Anam Cara. La Sala dei Contrari è stata concessa gratuitamente in uso dalla Fondazione Vignola.

Come già nell’edizione passata, gli organizzatori sono al lavoro per programmare una collaborazione con il Museo del Cinema Antonio Marmi di Vignola.