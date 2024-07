Al Supercinema estivo il regista Riccardo Milani presenta il suo "Un mondo a parte"

Presentazioni sotto le stelle al SuperCinema Estivo di Modena (ingresso da Piazza Panini 100), martedì 9 luglio alle 21, con “Un mondo a parte” di Riccardo Milani, che sarà in sala a salutare il pubblico e presentare il film in dialogo con il giornalista Francesco Rossetti. L’opera è una favola sulla solidarietà umana che vede protagonista Antonio Albanese, maestro elementare impegnato nel salvare una piccola e speciale scuola insieme alla vicepreside, interpretata da Virginia Raffaele. Il film, che inizierà alle 21.30 e porta una riflessione sui piccoli paesi sperduti, la bassa natalità, l’importanza della comunità e dell’accoglienza, fa parte della rassegna “Accadde domani: un anno di cinema italiano” in collaborazione con Fice e Regione Emilia-Romagna e aderisce a Cinema Revolution con biglietto unico a 3,50 euro.

Si accede al SuperCinema Estivo da Piazza Panini, 100 nel contesto del Parco della Creatività (area ex-Amcm). Nessun accesso è possibile da Via Carlo Sigonio. La sala ha 800 sedute non numerate ed è completamente accessibile a persone con mobilità ridotta. Chi arriva in auto può avvalersi del parcheggio semi-interrato (248 posti) con ingresso da Via Peretti, gratuito dalle ore 20 cercando l’uscita Cinema all’aperto in prossimità della quale è attivo un ascensore. Chi viene in bicicletta troverà in Piazza Panini, a ridosso dell’ingresso, un parcheggio biciclette con rastrelliera. Il bar è gestito da Volt e apre in concomitanza con la biglietteria.

Il SuperCinema Estivo non fa giornate di chiusura, lo spettacolo inizia alle 21.45 in giugno, alle 21.30 in luglio, alle 21.15 in agosto e settembre. La biglietteria apre un’ora prima dell’inizio previsto dello spettacolo. Il biglietto intero costa 6,50 euro, ridotto a 4,50 euro (under 14; over 65; soci Arci, Acli, Aics ed Endas). Per i film italiani, europei e Gran Bretagna aderenti a Cinema Revolution: posto unico € 3,50 (valore nominale del biglietto € 6,50). E’ possibile il pagamento con pos. I biglietti acquistati e non utilizzati, non saranno rimborsati. Scrivere a modenasupercinemaestivo@gmail. com per informazioni relative a gruppi di centri di accoglienza, comunità minori, strutture protette o altre informazioni. Il programma è online sul sito www.arcimodena.org e sulla pagina Facebook SuperCinema Estivo Modena.