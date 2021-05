Soliera, il tema della ricerca del lavoro al centro del secondo incontro di "Non è difficile come sembra"

Martedì 1 giugno, a partire dalle ore 20.30, nuova serata del ciclo di incontri "Non è difficile come sembra" organizzati dal Social Market Il Pane e le Rose di Soliera. Si parlerà del tema della ricerca di lavoro insieme a Valentina Pepe, dell'Associazione Porta Aperta di Carpi, che spiegherà come scrivere un CV efficace e quali sono alcuni degli strumenti e dei percorsi migliori per cercare lavoro.

La serata è gratuita, ma è richiesta l'iscrizione al fine di garantire il rispetto delle misure anti Covid. Per avere maggiori informazioni o per iscriversi: info@ilpaneelerosesoliera.it | +39 3381607791 | www.ilpaneelerosesoliera.it.

