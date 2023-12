Ricordando John Lennon, un concerto a Castelnuovo Rangone

Due band inedite per rendere omaggio a una delle figure che ha maggiormente segnato il Novecento, tanto nella musica quanto nella cultura popolare. Venerdì 8 dicembre la tensostruttura riscaldata di piazza Bertoni ospita l’evento “Ricordando John”, concerto in onore di John Lennon, nel 43° anniversario della scomparsa.

È un legame speciale quello che lega Castelnuovo Rangone al musicista inglese – proprio Castelnuovo, infatti, è stato il primo Comune in Italia a dedicare uno spazio pubblico all’ex Beatles nel 1985, il Parco Lennon, diventato negli ultimi anni “teatro” della rassegna estiva Note al Lennon –, che si rafforza anche quest’anno con una doppia esibizione di assoluto valore. Sul palco saliranno infatti due gruppi unici e irripetibili, formatisi per l’occasione: i The Lost Weekend, capitanati da Giancarlo Frigieri accompagnato da Stefano “Stecca” Bertolani, Luigi Maesano, Mel Previte e Robby Pellati (già batterista di Luciano Ligabue), e i W.A.L.K., con Wilko e Lor Lunati dei Rats, Alex Lunati al piano e Stefano Cappa, uno dei migliori bassisti in circolazione. In una sorta di “battle of the bands”, i due gruppi proporranno i brani più celebri del Lennon solista e assieme ai Beatles, un momento davvero speciale che vedrà sul palco alcuni dei migliori e affermati musicisti di Modena e Reggio Emilia, uniti per ricordare l'indimenticabile artista assassinato a soli 40 anni proprio l'8 dicembre 1980 davanti alla sua abitazione a New York.

A pochi giorni dal Natale, un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti della buona musica dal vivo. Il concerto, ad ingresso libero e gratuito, comincerà alle 16, sarà presente anche un punto ristoro gestito dall’associazione giovanile Capanno aps.