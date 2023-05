Medolla, un tuffo nel Medioevo. Due giorni di rievocazioni storiche

Tra dame e cavalieri, un Medioevo da ammirare nei suoi aspetti più noti e spettacolari, da vivere con laboratori di ceramica e archeologia, ma anche da scoprire nelle tracce ancora presenti sul nostro territorio. Gruppo Studi Bassa Modenese e Comune di Medolla organizzano sabato 6 e domenica 7 maggio ‘Il racconto della Storia – Medolla e la Motta di Montalbano’, una due giorni con rievocazione storica, visite guidate e laboratori didattici, tutti previsti nell’area verde che si affaccia su piazza della Repubblica, dove si trova il nuovo Municipio.

Si comincia sabato 6 maggio alle 14 con l’apertura dell’accampamento con la ricostruzione della vita militare e civile della metà del XIV secolo, a cura della Compagnia di Porta Giovia, che resterà aperto fino alle ore 19 (domenica gli orari di apertura saranno dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18), a ingresso libero e gratuito, così come libere e gratuite sono le visite guidate, previste sabato alle 15 (aspetti militari) e alle 17.30 (aspetti di vita quotidiana), e domenica alle 10.30 (aspetti militari) e 15.30 (aspetti di vita quotidiana). Gratuiti, su prenotazione e dedicati ai più giovani (6-14 anni) i laboratori di archeologia a cura del Gruppo Studi Bassa Modenese, in programma sabato alle 15.30 e alle 17, e domenica alle 11.30, alle 15 e alle 16.30. Negli orari di apertura dell’accampamento, sarà attivo il laboratorio di ceramica con Valeria Chiarabelli e Flavio Pierazzi. Sabato alle 16.30 e domenica alle 10 (ritrovo mezz’ora prima davanti al Municipio per chi volesse raggiungere il sito in bicicletta), visita guidata alla Motta di Montalbano, collina artificiale la cui storia, in parte nota e in parte ancora misteriosa, risale appunto al Medioevo, e all’attiguo impianto di Burana.

Per il laboratorio di archeologia: terradicastelli@gmail.com (massimo 15 partecipanti per turno, durata prevista un’ora circa). Info: gruppostudi@virgilio.it o la pagina Facebook Gruppo Studi Bassa Modenese