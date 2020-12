Per la rassegna "Fai la cosa giusta", una riflessione sul Natale con Padre Ibrahim Faltas

Mercoledì 23 dicembre alle ore 21.00 nell'ambito della rassegna "Fai la cosa giusta", Padre Ibrahim Faltas, in diretta da Gerusalemme, sarà protagonista della "Riflessione sul Natale". Durante l'incontro, visibile sulla Pagina Facebook e YouTube del Comune di Castelfranco Emilia, dialogheranno con lui Valentina Lanzilli, Pierluigi Senatore e il sindaco di Castelfranco Emilia Giovanni Gianni Gargano

Ibrahim Faltas (Alessandria d'Egitto, 2 febbraio 1964) è un francescano egiziano. È Discreto della Custodia di Terra Santa.

Dal 1969 al 1982 ha studiato e si è diplomato nella Scuola Francescana di Kafred Dawar-Alessandria. Dal 1982 al 1985 ha frequentato l'Istituto Orientale Francescano di Giza (Egitto) e si è laureato in Filosofia. Dal 1986 al 1988 ha prestato il servizio militare in Egitto. Dal 1988 al 1992 ha studiato a Gerusalemme presso lo Studium Teologicum Jerosolytanum conseguendo il Baccalaureato in Teologia. Il 28 agosto 1992 è stato quindi ordinato sacerdote nell'Ordine dei Frati Minori - Custodia di Terra Santa e dal 1993 al 1995 è divenuto direttore della Scuola Headnurse a Gerico. Dal 1995 è Direttore del Collegio di Terra Santa in Betlemme nonché responsabile dello Statu Quo nella Basilica della Natività di Betlemme.

Frate francescano, è noto per aver vissuto e partecipato alle dure vicende del conflitto tra Israeliani e Palestinesi durante l'assedio armato alla Basilica della Natività di Betlemme nel 2002. In questo contesto si è distinto per la sua qualità di mediatore giacché attraverso il dialogo è riuscito, in quella drammatica occasione, a trovare una soluzione tra le due parti in conflitto.

È autore del libro “L'Assedio della Basilica della Natività” e di numerosi scritti sul tema della pace. Parroco di Gerusalemme dal 2004 al 2010, é stàto Economo gènerale della Custodia di Terra Sànta dal 2010 al 2016. Dal 2016 è stato eletto nel Discretorio della Custodia, é Direttore delle scuole di Terra Santa e Direttore del Casa Nova di Gerusalemme; conosce e parla arabo, italiano, inglese e segue in prima persona numerosi progetti di solidarietà, integrazione ed educazione alla pace soprattutto per i giovani ed i bambini.