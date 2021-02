Disagio o devianza? Una riflessione online sulle risse tra ragazzi in città

Sempre più spesso entrano agli onori della cronaca, anche di Modena, notizie riguardanti risse e scontri, anche violenti tra gruppi di giovani adolescenti o atti gratuiti di vandalismo perpetrati dagli stessi nei confronti di strutture pubbliche e beni comuni.

“Il fenomeno non può e non deve essere assolutamente sottovalutato ma nella sua analisi si deve tener conto degli aspetti sociali e culturali; non ritengo appropriate definizioni quali "baby gang" o "delinquenza giovanile" per descrivere questa problematica le cui ragioni e risposte vanno ricercate principalmente nella sfera sociale e culturale della nostra società e non derubricate come criminalità giovanile più o meno organizzata. Per sapere meglio quali possono essere le ragioni scatenanti e chi o cosa può esserci dietro a questo negativo fenomeno giovanile, la comunità tutta deve fermarsi per fare i dovuti approfondimenti e ragionamenti. Anche l’Amministrazione, coordinando diverse deleghe dei propri assessorati (Politiche giovanili, Servizi sociali, Cultura e Scuola) ha il dovere di intervenire con azioni concrete” afferma Walter Stella, Coordinatore di Articolo Uno Modena .

Sul tema, perciò, "Articolo Uno" Modena ed il Gruppo consiliare "Sinistra per Modena" hanno organizzato un incontro-confronto con esperti della materia che si terrà venerdì 12 febbraio dalle ore 20.30 in diretta streaming, aperto a chiunque sia interessato, sulle pagine Facebook di "Articolo Uno Modena" e di “Sinistra per Modena.