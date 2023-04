"Rigenera Circolare", il Festival dell’Architettura tra conferenze e passeggiate

‘Rigenera Circolare’ è il Festival dell’Architettura dell’Emilia-Romagna, in programma da sabato 15 a sabato 29 aprile con eventi e iniziative nelle principali province di tutta la regione. Quest’anno anche Modena è protagonista con diversi appuntamenti.

«’Rigenera Circolare’ è un festival che si estende in tutta la regione ma che vede la nostra città grande protagonista – presenta l’iniziativa Sofia Cattinari, presidente dell’Ordine degli architetti di Modena -. L’occasione nasce come filtro e lente di ingrandimento per professionisti, architetti, urbanisti per leggere le città e il nostro territorio. A Modena si sviluppa con una serie di iniziative specifiche: ci saranno passeggiate nel ‘900, incontri e una mostra che divulgherà ciò che è architettura. Questo consentirà di fare un bilancio e un’analisi della qualità e della condizione architettonica in città e in regione, una qualità generalmente alta».

Le iniziative previste nell’arco del Festival a Modena sono state organizzate dall’Ordine Architetti di Modena con il parternariato e il patrocinio del Comune di Modena, a partire da domenica 16 aprile. Dalle 15 alle 18, infatti, spazio per la prima delle due passeggiate architettoniche nel ‘900; l’itinerario, curato dagli architetti Caterina Boldrini, Claudio Fornaciari e Matteo Sintini, è stato pensato all’interno del centro storico della città, e si caratterizzerà per un percorso in tappe partendo dal cinema Principe, in piazzale Natale Bruni.

La passeggiata si concluderà presso il Cortile del Leccio – Complesso San Paolo, alle ore 18 , per assistere al secondo evento della prima giornata di Festival, ovvero l’inaugurazione della mostra “Circolare” (visitabile fino a sabato 29), curata di Anna Chiara Bertolazzi, Lorenzo Ferrari, Patrizia Vescovini e Chiara Bellodi. Protagoniste della mostra, una serie di opere già inserite nella guida cartacea ‘EmiliaRomagna 0023 – Guida di architettura contemporanea’ precedentemente selezionate; nello specifico, saranno esposti pannelli delle opere modenesi, sia quelle incluse nella guida che le altre presentate dagli iscritti all’Ordine, oltre ad alcuni progetti rappresentativi di altre province. Il percorso di visita si svolgerà in senso circolare, partendo dalle opere regionali e proseguendo poi con quelle modenesi. Svolgendosi in questo senso, la mostra intende presentare l’architettura come parte di un processo di trasformazione, affermando i principi di rigenerazione, legata ai cicli naturali e a quelli degli interventi edilizi. Inoltre, vuole promuovere la consapevolezza dei cittadini verso una città del domani più accogliente, bella, creativa, flessibile.

Lunedì 17 aprile, secondo giorno del Festival a Modena, in programma due workshop presso l’Aula magna del Dipartimento di Giurisprudenza in via San Geminiano 3. Alle ore 11 si parlerà del Piano urbanistico generale (PUG) durante la conferenza ‘PUG Emilia-Romagna: dal pensiero alle azioni’, a cui prenderà parte proprio il suo pensatore, l’architetto Roberto Gabrielli, responsabile area pianificazione territoriale, urbanistica e tutela del paesaggio della Regione Emilia-Romagna. L’iniziativa rappresenterà l’occasione per riflettere sulle origini del pensiero del PUG e ascoltare una lettura culturale del modello urbanistico, che possa incentivare i professionisti ad un approccio consapevole e in linea al contesto italiano ed europeo.

La seconda conferenza si svolgerà alle 14.30 a cura del relatore e architetto Andrea Maffei, che tributerà il maestro giapponese Arata Isozaki, deceduto a dicembre 2022, di cui è stato prima collaboratore e poi partner, attraverso alcuni suoi progetti sia italiani che internazionali.

Sabato 29 aprile appuntamento con ‘Itinerario nella città sorta fuori le mura’, la seconda passeggiata del ‘900, dalle 9 alle 12 con partenza da via Saragat. Il percorso, della durata di circa 2.2 chilometri e a cura degli architetti Davide Calanca e Riccardo Giacobazzi, permetterà di tracciare una breve introduzione ad alcune tematiche ricorrenti nei nuovi brani di città tardo novecentesche in espansione, tra le quali il rapporto con il contesto, la significazione dei segni, il tipo edilizio connesso all’uso, le strategie urbanistiche e le influenze storiche, il verde pubblico, gli stili, la riconoscibilità e la vivibilità.

Per tutta la durata del Festival, lo storico Mercato Albinelli di Modena ha deciso di prendere parte attivamente proponendo piatti ispirati al tema, un vero e proprio ‘menù dell’architetto’. I ristoranti e altre attività del mercato, infatti, giocheranno con il proprio menù, proponendo alcune portate con nomi legati all’urbanistica e all’architettura.

Rigenera Circolare è un progetto vincitore dell’avviso pubblico Festival Architettura – II edizione, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. È ideato dalla Fondazione degli Architetti di Reggio Emilia e co-organizzato dagli Ordini degli Architetti P.P.C. di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna. Partner del Festival sono anche i Comuni di Reggio Emilia, Modena, Rimini e Ravenna. Hanno inoltre concesso il patrocinio la Regione Emilia-Romagna, il CNACCP, la Federazione degli Architetti dell’Emilia-Romagna, l’Ordine degli Ingegneri e del Collegio dei Geometri di Reggio Emilia, del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali.