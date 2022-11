"Rinascita", la mostra fotografica di Roberta Mulinazzi

Pubblicato il nuovo progetto artistico della fotografa mirandolesi Roberta Mulinazzi. Si chiama "Rinascita" la collezione di 20 scatti inediti dedicati alla donna che porterà in mostra domenica 27 Novembre a San Prospero a "I talenti di Minerva", mercatino di Artiste locali.

"Ho sentito crescere un pensiero dentro me, pensando alla sofferenza, al dolore che si può provare in una determinata situazione. In una malattia, in una perdita affettiva, in una violenza subita, verbale o fisica - racconta Roberta- Ho custodito negli anni tanti racconti di donne che ho conosciuto. Come un segreto. Come qualcosa che nel male però è prezioso. Di quanto è importante vivere il dolore ed attraversarlo per poi trovare il nuovo punto di rinascita”.