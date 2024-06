Pugilato in piazza Matteotti con "Ring-Adora boxe"

Sabato 22 giugno appuntamento in piazza Matteotti con un pomeriggio di pura adrenalina e divertimento: l'evento "Ring-Adora Boxe", in collaborazione con Modenamoremio, torna a Modena per il secondo anno consecutivo, dopo il successo travolgente dell’edizione precedente.

Dalle 16 in piazza Barber Royal Rumble / Royal Rumble Hair, uno spettacolo unico nel suo genere: tre squadre di barbieri provenienti da diverse città si sfideranno sul ring in un adrenalinico “Royal Rumble” di forbici e rasoi. Chi sarà incoronato miglior barbiere? Venite a scoprirlo in questa competizione inedita che unisce hairstyling e spettacolo!

A seguire, dalle 17, il cuore pulsante dell’evento: 10 incontri di pugilato che vedranno protagonisti gli atleti Salvo, Ciccio (Soufiane), Luca, Damir, Zina, Eleonora, Samuel, Gabri, Alle e Rocco. Un’occasione imperdibile per tifare i vostri beniamini e vivere l’emozione del pugilato dal vivo. Per rendere la giornata ancora più speciale in programma anche esibizioni di hip hop e breakdance, DJ Stan in consolle e un’esposizione di auto sportive a cura di 77 Cars. Ovviamente non mancheranno birra e food truck.