I cantautori italiani protagonisti del concerto nel cortile del Teatro Tempio

Dalla, Concato, De Andrè, Daniele, Lauzi, Jannacci e non solo. È dedicato soprattutto ai cantautori italiani il concerto della “Rinnovata agenzia di città” in programma nella serata di sabato 29 agosto nel cortile del Teatro Tempio di viale Caduti in guerra 192. L’appuntamento musicale è inserito nel contesto della rassegna “Estate nel cortile”, organizzata dall’Associazione Tempio in collaborazione con diverse realtà culturali cittadine e non, col patrocinio del Comune di Modena nell’ambito della programmazione dell’Estate modenese.

Alle 21.30, infatti, negli spazi esterni del Teatro si esibirà la band modenese, che bisserà la presenza nella rassegna cittadina dopo il live del 29 luglio. Anche in questo caso il gruppo, al quale nei mesi scorsi è unita la cantante Antonella Jannelli, offrirà una versione rielaborata e riarrangiata dei brani di maggior successo della musica italiana degli ultimi decenni. Inoltre, la “Rinnovata agenzia di città” proporrà i brani del proprio repertorio.

L’iniziativa, organizzata nel rispetto delle normative contro la diffusione del Coronavirus, è ad accesso libero e gratuito previa iscrizione tra i soci dell’Associazione Tempio.

Il programma completo della rassegna “Estate nel cortile” è pubblicato online su www.associazionetempio.com ed è presente anche sul sito web del Comune (www.comune.modena.it/ estate2020).