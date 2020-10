Teatro Michelangelo: rinviati tutti gli spettacoli di novembre

Sono tanti gli avvisi di cessazione temporanea dell'attività tristemente emanati dai teatri nei giorni che hanno seguito l'ultimo decreto. Anche il Teatro Michelangelo di Modena, con la lettera che riporteremo di seguito, fa sapere ai suoi clienti che tutti gli spettacoli previsti tra il 10 e il 24 novembre sono rimandati, e la biglietteria chiusa.

Cari Amici,

le disposizioni introdotte dal DPCM del 24 ottobre 2020 impongono la chiusura dei teatri dal 26 ottobre al 24 novembre 2020 compresi.

Pertanto, tutti gli spettacoli della stagione inclusi in questo periodo vengono rinviati.

Di seguito alcune brevi istruzioni per i possessori di biglietti per gli spettacoli compresi tra il 10 e il 24 novembre 2020.

I biglietti emessi dai nuovi abbonamenti 2020-2021 varranno per le date di recupero degli spettacoli che saranno comunicati dopo gli accordi presi con le compagnie in base anche alle future decisioni del governo sulla tempistica di riapertura dei teatri.

Per i biglietti acquistati online oppure al botteghino oppure tramite bonifico bancario, varranno per le date di recupero degli spettacoli che saranno comunicati dopo gli accordi presi con le compagnie in base anche alle future decisioni del governo sulla tempistica di riapertura dei teatri.

Il botteghino del Teatro Michelangelo, salvo diverse disposizioni, da lunedì 26 ottobre sino a martedì 24 novembre compresi verrà sospeso.

Sarà comunque sempre possibile comunicare con il teatro tramite l’email info@teatromichelangelo.com.

Ringraziandovi nuovamente per la collaborazione e la fiducia, e sperando di potervi presto accogliere nella nostra e vostra sala, vi inviamo il nostro più caloroso saluto.

La direzione