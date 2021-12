Modena, il teatro di Andrea Ferrari riparte tra comicità e prosa

Sabato 4 e domenica 5 dicembre, al Teatro Cittadella di Modena doppio appuntamento con la comicità e la prosa. Protagonisti, Andrea Ferrari e la sua Compagnia teatrale che, dopo due anni di assenza, causa pandemia, tornano a ricalcare le tavole del celebre teatro modenese. C'è una grande emozione tornare su quel palcoscenico, in ricordo, anche, del suo fondatore, l'amico e regista Luciano Simonazzi.

Sabato 4 dicembre, alle ore 21 è di scena il nuovo spettacolo comico di Andrea Ferrari, Non si è più sicuri di niente!. Il titolo dell'opera nasce dai mirabolanti eventi scaturiti (e che stiamo assistendo) a causa del virus, che hanno portato ad un radicale cambiamento della vita di ciascuno. I temi trattati, tutti in chiave comica, saranno la vita, la morte, le vaccinazioni, le quotidianità, e i comportamenti delle persone: risate per quasi due ore di spettacolo. Domenica 5 dicembre, alle ore 17 è di scena il recital teatrale La sposa reclusa, contro la violenza alle donne. Protagonisti, una parte d'interpreti della Compagnia teatrale di Andrea Ferrari usciti e facenti parte della Scuola di Recitazione di Nuova Didattica Teatrale che quest'anno ha compiuto il suo 18° anno di attività: Alessandro Chiummo, Anna Stroppiana, Cristina Azzolini, Fabrizio Pifferi, Giulia Sarti, Ilaria Sita, Loredana Fornelli, Mario Saverio de Candia e Stefania Natali. Lo spettacolo nasce per testimoniare, attraverso il Teatro, il delicato argomento: monologhi, dialoghi e canzoni d'autore che rivelano e fanno emergere lo stato d'animo e psicologico dei protagonisti e degli eventi: un misto tra riflessione e leggerezza.

L'ingresso ai singoli spettacoli è di € 10,00. Chi parteciperà allo spettacolo del 4 dicembre, avrà l'ingresso ridotto a € 5,00 per lo spettacolo del 5 dicembre. Prenotazioni al numero 338.2434005. All'ingresso è richiesto il Green Pass. Entrambi gli eventi sono una produzione della Compagnia Andrea Ferrari. Per maggiori informazioni, consultare il sito web www.andrea-ferrari.info.