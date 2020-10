Vibra, riparte in sicurezza la stagione di live con "L'Angelo"

Sarà il live de L’Angelo, in questi giorni in residenza al Circolo Culturale Left Vibra di Modena con il progetto Suner, a dare il via sabato 17 ottobre alla stagione 2020/2021, che vedrà la musica protagonista, con eventi su prenotazione e da fruire in sicurezza, con una proposta che valorizza le band, gli artisti e i djs del territorio regionale, che dà spazio alla nuova musica cantautorale e d’autore e alle sonorità più colte e adatte ad un pubblico che dovrà stare seduto. Senza dimenticare i percorsi di formazione per operatori culturali e della musica e le collaborazioni con progetti culturali, da Màt – settimana della salute mentale che si svolgerà dal 17 al 24 ottobre.

Si parte sabato 17 ottobre con L’Angelo, progetto soul di Angelo “Gillo” Colonna in collaborazione con Fabio “Panka” Pancani e Ginaluca “Pan” Panella, con un doppio turno di live (20.30 e 22.30 con prenotazione su eventbrite) dove il mondo del soul cantato in italiano si fonde con le registrazioni analogiche, le tecnologie del neo soul d’oltreoceano e i campionatori usati dai musicisti hip hop degli anni ’80 e ’90 per dare vita a un nuovo progetto presentato all’interno di Suner, di Arci Emilia Romagna e sostenuto dalla Regione Emilia Romagna. Un occhio di riguardo alla scena artistica del territorio con collaborazioni con Arci Modena, il Centro Musica di Modena, il progetto sulla “Nuova musica Cantautorale e d’Autore” realizzato da Fonoprint, storica etichetta e studio di registrazione bolognese, che nei prossimi mesi presenterà al Vibra alcuni dei suoi nuovi artisti.

Non solo musica, al Circolo Vibra, ma progetti culturali e corsi di formazione con particolare attenzione alla cultura e fruizione musicale per i giovani (dai 18 anni): tecnico-audio-luci, comunicazione, videomaker, fotografia, DJ, conduzione radiofonica. Continuano le attività di inclusione per persone con disagio psichico in collaborazione con Social Point, Associazione Idee in circolo e Radioliberamente, la radio web costruita assieme a Social Point, che sarà anche per questa stagione il mediapartner principale.