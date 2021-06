Soliera, "Non è difficile come sembra" continua con un appuntamento dedicato al risparmio

Continuano gli eventi e gli incontri del Social Market per aiutare il benessere delle persone e delle loro famiglie attraverso la formazione su aspetti spesso critici o problematici della propria vita lavorativa o della gestione della casa e del bilancio familiare.



Martedì 8 giugno Francesco Fantuzzi, della cooperativa Mag6 di Reggio Emilia, parlerà del tema del risparmio economico e di come gestire meglio il proprio rapporto con il denaro. Argomenti delicati, che se affrontati al meglio possono darci nuovi spunti e suggerimenti per migliorare la qualità delle nostre vite.



La rassegna “Non è difficile come sembra” continua con i seguenti appuntamenti: mercoledì 9 giugno, con Usman Abbas della Cisl di Soliera, per imparare a conoscere lo Spid, come farlo e a cosa serve; mercoledì 16 giugno, con Roberto Panini, dell'Associazione Dedalo di Carpi, per affrontare la lettura della busta paga.

Si raccomanda l’importanza della prenotazione al fine di garantire il distanziamento sociale previsto dalle normative anticovid: info@ilpaneelerosesoliera.it, 3381607791.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...