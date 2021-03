Rita Cucchiara e l'intelligenza artificiale: domani in diretta streaming per Forum Eventi

E' un calendario che si arricchisce continuamente quello del BPER Banca Forum Monzani di Modena e che accompagnerà il suo pubblico per tutto il mese di marzo: "Forum Eventi", la rassegna organizzata da BPER Banca con il patrocinio del Comune di Modena, propone cinque nuovi appuntamenti in diretta sui canali social del Forum.

Marzo si apre con un libro che racconta la storia e l'evoluzione dell'Intelligenza Artificiale dalla voce di chi la sta progettando giorno per giorno nei centri di ricerca italiani e spiega come essa sia frutto del pensiero, del controllo e del comportamento umano: Rita Cucchiara presenta "L'intelligenza non è artificiale" (Mondadori) domani, domenica 7 marzo, alle 17.30.

Era il 3 gennaio 1983 quando la rivista «Time» assegnò per la prima volta nella sua storia il premio di «persona dell'anno» non a un essere umano bensì al personal computer. Quella celebre copertina sanciva una svolta epocale, l'inizio di una rivoluzione tecnologica che ci avrebbe traghettato verso il mondo nuovo, veloce e leggero dell'Intelligenza Artificiale. Con il tempo l'Intelligenza Artificiale è diventata una forma di intelligenza diversa, che partendo dai dati e dall'esperienza è capace di imparare e quindi di parlare, vedere, sentire, guidare, muoversi e interagire con gli esseri umani. Lavora con l'uomo nella medicina elaborando migliaia di immagini, nell'industria, nella finanza, supporta la sicurezza nazionale e può diventare pericolosa se progettata o utilizzata in modo sbagliato.