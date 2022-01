"Il Rito Contrario", la mostra personale di Federica Poletti inaugura a Sassuolo

Si svolgerà sabato 29 gennaio a partire dalle ore 18 in Paggeria Arte & Turismo di piazzale Della Rosa, a Sassuolo, l’inaugurazione della mostra a cura di Carlo Alberto Zini e Magazzini Criminali dal titolo "Il Rito Contrario", mostra personale di Federica Poletti. All’inaugurazione saranno presenti l'artista e il curatore.

La mostra sarà visitabile fino al prossimo 13 febbraio il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, oppure su appuntamento telefonando al 392 4811485.

In ottemperanza al DL 221/2021, per accedere alla mostra sarà necessario essere in possesso di Green Pass Rafforzato in corso di validità (ottenuto in seguito a vaccinazione o guarigione). La disposizione non si applica alle persone escluse per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti che devono presentare idonea certificazione medica. Si ricorda inoltre l’obbligo di indossare correttamente la mascherina.