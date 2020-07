"Ritorno al bosco dei 100 acri", continua il Cinema sotto le Stelle di Modena Est

“Cinema sotto le stelle a Modena Est”, in Piazza IX Gennaio. È “Ritorno al bosco dei 100 acri (Cristopher Robin)” il quinto film in programma per la rassegna, lunedì 27 luglio alle 21.30. L’iniziativa è organizzata a cura di Comitato Cittadini Modena Est; Parrocchia Regina Pacis e Polisportiva Modena Est col patrocinio del Quartiere 2.

Ritorno al Bosco dei 100 Acri (Christopher Robin) è un film Disney del 2018 diretto da Marc Forster, ispirato al romanzo Winnie Puh di A. A. Milne. È interpretato da Ewan McGregor, Hayley Atwell e Mark Gatiss.

I personaggi del film: Christopher Robin, in questo film è adulto e deve affrontare problemi con la sua vita: famiglia, lavoro, la mancanza di denaro e l'inconsapevole perdita di immaginazione. Per questo interverranno i suoi vecchi amici immaginari dal Bosco dei 100 Acri; Winnie the Pooh, è l'orsetto di pezza vecchio amico di Christopher. È molto goloso di miele, allegro e dolce. Sarà lui il primo a intervenire e a raggiungere l'ormai adulto Christopher; Tigro: è la saltellante tigre di pezza. È molto esuberante e pieno di vita. Anche lui, come gli altri, si riunirà con Christopher; Pimpi: è il maialino amico. È piccolo, timido e pauroso; Tappo: è il coniglio amico. Insieme a Uffa è il più saggio del gruppo e l'unico animale vero, quindi non di peluche; Uffa: è il gufo amico. È il più saggio del gruppo e, presumibilmente, il più vecchio; Ih-Oh: è il triste e depresso asino molto amico di Christopher, Pooh e degli altri; Kanga: madre di Ro, molto amorevole, soprattutto verso suo figlio. Sia lei sia suo figlio sono canguri; Ro: è il cangurino figlio di Kanga, di cui però non sopporta l'eccessiva protezione.

L’ingresso è a offerta libera. Nel rispetto delle misure contro la diffusione del contagio da Covid-19 i posti sono contingentati con sedute distanziate e c’è obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata della proiezione.

Il calendario delle serate di cinema all’aperto in quartiere si chiude lunedì 3 agosto alle 21 con “Kung Fu Panda 3”. In caso di maltempo l’iniziativa potrebbe essere annullata. Informazioni e aggiornamenti sulla pagina Facebook del Comitato Cittadini di Modena Est.