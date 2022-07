"A Riveder le Stelle", musica, teatro e danza all'ombra della Rocca di Vignola

Indirizzo non disponibile

Al via giovedì 21 luglio A Riveder le Stelle, la nuova rassegna di musica, teatro e danza per l’estate 2022 promossa dalla Fondazione di Vignola e che vede protagoniste le associazioni culturali dell’Unione Terre di Castelli. Quattro appuntamenti nella corte delle Sale della Meridiana, all’ombra dell’imponente Rocca, luogo suggestivo e intimo che ben si presta agli eventi artistici.

Gli spettacoli si terranno tutti di giovedì sera, alle ore 21.00. Ingresso libero con posti limitati. In caso di maltempo gli spettacoli saranno annullati. Per ulteriori informazioni: info@fondazionedivignola.it. A seguire il programma completo

Giovedì 21 luglio

Il Teatro di carta

Compagnia delle Storie Erranti Olimpia Vignola e della Compagnia che Spettacolo

Giovedì 4 agosto

Stranestorie Mitichestelle

di e con Alessandra Tomassini Stabile ed Elisa Zinnamosca, Centro Teatrale Minimo

Giovedì 25 agosto

To Keep The Clouds Company Tour

RedEmma Trio

Giovedì 8 settembre

Invito alla Meraviglia

Compagnia di danza Antratto, coreografia di Laura Zollet, con la partecipazione di Martina Sacchetti