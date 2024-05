In San Carlo appuntamento con lo spettacolo "Rivoluzioni"

Sabato 11 e domenica 12 maggio, nella Chiesa di San Carlo, si terrà la rappresentazione teatrale dal titolo “Rivoluzioni: movimenti, canzoni, oggetti e altri racconti”, prodotta da STED e dal Collegio della Fondazione San Carlo.

Lo spettacolo, nato da un’idea di Tony Contartese ed Eva Raguzzoni nell’ambito del progetto pluriennale Rivoluzioni, promosso da Fondazione Collegio San Carlo, Istituto Storico, Centro Documentazione Donna, Comune di Modena e Comitato per la storia e le memorie del Novecento, Fondazione di Modena, mette in scena le voci e i corpi di studentesse e studenti del Collegio San Carlo, per raccontare cosa significa oggi per loro la parola rivoluzione.

Storie, oggetti, canzoni, racconti personali e parole di testi antichi si alternano sul palco in un continuo intreccio. Un documento corale, poetico e sperimentale sul valore di essere persone in continuo svolgimento. Queste giovani donne e uomini, guardando lo spettatore dritto negli occhi, dichiarano con semplicità il portato rivoluzionario dell’educazione, di una mente libera e pronta ad imparare.

Lo spettacolo, ad ingresso libero e gratuito, andrà in scena sabato 11 alle ore 20 e in replica domenica 12 alle ore 17.