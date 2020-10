Roby Facchinetti presenta al Teatro Comunale di Carpi il suo primo romanzo

Venerdì 23 ottobre alle ore 21.00 al Teatro Comunale di Carpi, appuntamento con Roby Facchinetti, che presenterà il suo nuovo primo romanzo dal titolo "Katy per sempre". La serata è ad ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria a questo link. Conduce Pierluigi Senatore.

"Con la musica non si è mai soli. Sapeste quante persone ho incontrato appena sceso da un palco, o per le strade del mondo che mi hanno detto d'essere state salvate dalla musica." Roby Facchinetti

Chi è Katy? È una ragazza dolce e un po'ribelle con tanti sogni e un grande amore per la musica. Il suo rifugio speciale sono le canzoni dei Pooh. Nei momenti difficili che la vita le riserva la aiutano a rimettersi in piedi e a ricominciare. Nei periodi felici, nei momenti bellissimi che l'amore e l'amicizia le regalano, quei testi e quella musica diventano i suoi compagni migliori, e le basta riascoltarli per provare l'intima gioia di quegli istanti. Appassionante e coinvolgente, la storia di Katy attraversa il nostro tempo, parla al nostro cuore toccando corde profonde e in una trama di emozioni e realtà, ritroviamo la sensazione che ognuno di noi ha provato nella vita: «Quella canzone parla di me. In quel brano ci sono io. Quel testo mi ha fatto capire chi sono davvero». Un romanzo sul potere della musica.

Roby Facchinetti (Bergamo, 1944) è compositore, cantante e tastierista. È stato membro storico, voce e autore della maggior parte dei successi dei Pooh per tutti i cinquant'anni della storia della band, prima di intraprendere una fortunata carriera artistica personale. Katy per sempre è il suo primo romanzo.

La rassegna Ne Vale la Pena è promossa dal Comune di Carpi in collaborazione con Bper Forum Eventi, Radio Bruno e Libreria Mondadori Carpi