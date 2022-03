Rock Fluo Jungle Party, c'è aria di festa ad Attozero

Arriva al Teatro Attozero il Rock Fluo Jungle Party, a partire dalle 21.30, il concerto di Cecco Signa e dei Bittersweet con il loro super rock. Sarà un concerto Rock, in un teatro tutto fluo, che diventerà una giungla in cui ballare fino alla mattina con le coreografie di Movimento Unico guidate da Giulia Pugnaghi. Prima del concerto, Cadet Dj Parade in cui si alterneranno sei Djs.



E' possibile effettuare le prenotazione tramite Eventbride. Tramite questo sito, sarà possibile prenotare il proprio posto ed effettuare il pagamento del biglietto direttamente in teatro.

In ottemperanza alle normative vigenti, sarà necessario il Super Green Pass e la mascherina Ffp2. Il costo del biglietto è di 5 euro, e l'ingresso è riservato ai soli soci (3 euro tessera associativa obbligatoria). Per ulteriori informazioni, contattare il numero 3519402209.