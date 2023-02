"Mi limitavo ad amare te", Rosella Postorino a Forum Eventi

A volte essere strappati all'amore è l'unico modo che abbiamo per sopravvivere. Lo racconta Rosella Postorino domenica 19 febbraio alle 17.30 al BPER Banca Forum Monzani di Modena presentando "Mi limitavo ad amare te" (Feltrinelli), un romanzo di formazione e di guerra sull'"inconveniente di essere nati". Nella primavera del 1992, sopra l'orfanotrofio di Sarajevo, il cielo è di lamiera. Omar ha dieci anni e passa le giornate sperando che sua madre torni: da quando una granata l'ha sottratta al suo abbraccio, non sa più se è viva. Per allontanare i bambini dalla guerra una mattina di luglio un autobus li porta via contro la loro volontà. Se la madre di Omar è ancor viva, come farà a ritrovarlo? Segnati da una tragedia che scuote l'Europa e manda in pezzi il loro mondo, i tre giovani protagonisti del romanzo stringono un legame tormentato e imprescindibile, che durerà per sempre. Nelle pagine di Rosella Postorino si legge una riflessione sulla facilità di compiere e di subire il male, sulla lealtà e sul tradimento, sulla sconfitta e sul riscatto, su quanto sia incredibile la pulsione di vita che perdura a dispetto di tutto.



Rosella Postorino è cresciuta a San Lorenzo al mare (IM), vive a Roma. Ha esordito con il racconto In una capsula (Ragazze che dovresti conoscere, Einaudi Stile libero 2004), ha poi pubblicato alcuni racconti e un saggio di critica letteraria, Malati di intelligenza (nell'antologia Duras mon amour 3, Lindau 2003). Il suo primo romanzo, La stanza di sopra, uscito a febbraio 2007 per Neri Pozza Bloom, è entrato nella rosa dei tredici finalisti del Premio Strega e ha vinto il Premio Rapallo Carige Opera Prima e il Premio Città di Santa Marinella.

Ha pubblicato inoltre nel 2019 Tutti giù per aria, edito Salani. Sempre con Salani pubblica nel 2022 Io, mio padre e le formiche. Lettera ai ragazzi sui desideri e sul domani. Nel 2023 esce per Feltrinelli il romanzo Mi limitavo ad amare te. Tra le sue collaborazioni: la Repubblica e Rolling Stone.



Tutti gli incontri sono a ingresso libero