Alla scoperta delle cantine locali con “Rosso Rubino”, il wine festival del Lambrusco di Sorbara

Il Lambrusco di Sorbara e la gastronomia modenese, un matrimonio perfetto che “Rosso Rubino”, anche quest'anno, vuole celebrare con tutti gli onori. Il wine festival dedicato all'eccellenza rossa delle terre del Sorbara giunge alla sua 17esima edizione, confermando di anno in anno la 'bontà' dell'abbinamento con la tradizione culinaria modenese.

A cura del Servizio Promozione del Territorio e in collaborazione con le principali Cantine locali, “Rosso Rubino” ha in serbo sette serate in sette location differenti per imparare a conoscere meglio il nostro vino e i suoi produttori. Abbinamenti con i piatti tipici locali e degustazioni raffinate guideranno i partecipanti in un viaggio “dal profumo intenso e dal gusto inconfondibile del miglior Vino rosso rubino” che inizia il 6 giugno. L'edizione 2024 si chiude in bellezza, e in bontà, il 27 giugno alla Lanterna di Diogene a Solara, con piatti creati da Chef di altri territori che si cimenteranno per raggiungere l'eccellenza che meritano i vini delle Cantine “Rosso Rubino”. Un itinerario sensoriale nelle terre del Sorbara che si completa con spettacoli, intrattenimenti musicali, visite guidate e tanto altro.

Tutto comincia giovedì 6 giugno alla Cantina Paltrinieri a Sorbara per una serata all'insegna della cucina internazionale insieme agli studenti della Scuola Nazareno di Carpi. Domenica 9 giugno Rosso Rubino dà appuntamento alla Foresteria Cavicchioli di San Prospero per una degustazione in vigna accompagnati da un trio acustico. Martedì 11 giugno si torna a Sorbara alla Cantina di Bellei Aurelio che promette di offrire “Sorsi d'Eccellenza”, buona musica e una sorpresa per tutti.

Martedì 18 giugno, a Solara all'Acetaia Monari Federzoni, la serata è dedicata al Balsamico Sotto le Stelle tra piatti della tradizione rivisitati da uno Chef giapponese eccellente e musica nei vigneti. Il 20 giugno il festival si sposta a Bomporto, alla Cantina della Volta, per un tripudio di ottima gastronomia, spumanti, ciliegie e liquori, ma anche panettoni e musica (parte del ricavato di questa serata sarà destinato alla “Casa delle Donne” di Modena). Il 25 giugno per un Brindisi d'Estate il posto da raggiungere è la Cantina Garuti a Sorbara, dove ci aspettano un cena con menù tradizionale abbinata alla loro miglior produzione di vini.

“Rosso Rubino” si conclude giovedì 27 giugno a Solara, alla Lanterna di Diogene per una festa finale durante la quale non mancherà, oltre alle degustazione e agli abbinamenti, l'intrattenimento musicale. Saranno presenti le Cantine locali con le loro produzioni e partecipa alla serata anche l'Acetaia Monari Federzoni. Altre informazioni e contatti per le prenotazioni su: www.lambruscowinefestival.it.