Bomporto, torna “Rosso Rubino” con sette serate dedicate al Lambrusco di Sorbara

Sette serate alla scoperta di una delle eccellenze del territorio bomportese. Torna “Rosso Rubino”, il tradizionale appuntamento che celebra il Lambrusco di Sorbara, giunto alla sua 15a edizione.

Degustazioni e abbinamenti con le specialità gastronomiche del territorio, visite guidate alle aziende e alle vigne, momenti conviviali e occasioni di approfondimento per un vero e proprio festival dedicato al Lambrusco, nel quale le cantine tornano protagoniste e si fanno conoscere.

Questa edizione della rassegna enogastronomica promossa dal Comune di Bomporto, sarà modificata in base alle normative anti Covid: proprio la particolare condizione che stiamo vivendo, dovuta all’emergenza sanitaria, ha portato alla scelta di dedicare due serate ad ogni singola cantina.

“Con Rosso Rubino ripartiamo da dove eravamo rimasti – afferma la Vicesindaco di Bomporto Ilaria Malavasi –. Per l’Amministrazione quest’anno era particolarmente importante organizzare questa rassegna per rilanciare il territorio e le eccellenze che lo rendono unico. Per rispettare tutte le norme previste, abbiamo pensato a soluzioni alternative per un’edizione speciale, all’altezza delle precedenti, per diffondere la cultura del Lambrusco e dare la giusta vetrina ai nostri produttori locali”.

Ad aprire il ciclo di serate è la Cantina Garuti, che presso l’agriturismo di Sorbara festeggia il centenario dell’inizio dell’attività ospitando i due incontri inaugurali del 22 e 23 giugno, proponendo un menù con cucina tradizionale modenese, in abbinamento ai vini dedicati alla famiglia. La rassegna proseguirà poi giovedì 1 e venerdì 2 luglio alle 20 alla Cantina Paltrinieri, che attende i visitatori presso la propria sede di via Cristo 49 a Sorbara. La cantina propone “I colori del Sorbara”, percorso guidato di colori e sapori, durante il quale si degusteranno i vini in abbinamento a specifici piatti.

Mercoledì 7 e giovedì 8 luglio alle 20 sarà il turno della Cantina della Volta, in via per Modena 82, a Bomporto: cena di degustazione a quattro mani, curata da Giovanni Cuocci e Paolo Reggiani, che parleranno di territorio come eccellenza culinaria, vinicola e sociale.

La serata conclusiva della rassegna è in programma mercoledì 14 luglio, sempre alle 20, presso il ristorante “La Lanterna di Diogene”, dove il Lambrusco di Sorbara sarà sapientemente abbinato a piatti del territorio e della tradizione.

Per partecipare agli eventi è necessario la prenotazione, telefonando alle cantine e al ristorante “La Lanterna di Diogene”.