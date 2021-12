A Sassuolo sabato c'è la Run for Christmas 2021

Torna a Sassuolo, sabato 18 dicembre, per la seconda volta in assoluto la "Run for Christmas", la magica corsa e camminata di Natale. Ritrovo, partenza ed arrivo saranno in Piazza Garibaldi. Christmas Village aperto dalle ore 10 e partenza alle ore 15,30.

Sono compresi nell'iscrizione la maglietta, il cappellino di natale e i ristori lungo il percorso e una donazione a favore di Pro Loco Sassuolo e Croce Rossa Italiana (sezione di Sassuolo) per la lotta alla violenza contro le donne. A scelta sarà quindi possibile trasformarsi in uno dei personaggi tipici del Natale: Babbo Natale, Elfo, Renna, Pupazzo di Neve.

Sarà possibile registrarsi anche online al costo di 12€ fino al 17 dicembre incluso oppure direttamente in Piazza Garibaldi il 18 dicembre al costo di 15€ (fino all'ora della partenza). In caso di annullamento della manifestazione, verranno rimborsate le quote di partecipazione. Per info e prenotazioni: www.runforchristmas.com