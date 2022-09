Run & Yoga allo Sport Village per una mattina di sport e divertimento

Con il mese di settembre sono riprese le attività di Run Different nelle due sedi di Modena e Fiorano e con ottobre riparte il programma di eventi aperti a tutti.

Sabato 1 ottobre ritorna Run & Yoga in collaborazione con Narayana, esperienza già testata con successo lo scorso aprile.

La location sarà lo Sport Village 161 di via Cassiani dove con ritrovo alle 9:45 si alterneranno una lezione di running ed una lezione di Yoga.

“L’iniziativa - racconta Davide Cavaliere referente dell’evento - cade nell’interesse delle due società di promuovere attività rivolte al benessere dei partecipanti. Per Run Different infatti è fondamentale promuovere lo Yoga come attività complementare al running e di vitale importanza per la prevenzione degli infortuni. Sin dal 2020 infatti abbiamo attivato un corso di Yoga specifico per runners. Per il Narayana è una occasione invece per invogliare i propri iscritti a praticare un'attività aerobica come la corsa.

Sabato 1 ottobre la scaletta prevede il ritrovo alle 9:45, l’inizio dell’allenamento running alle 10:00 mentre alle 11:00 ci sarà la lezione di Yoga.

L’evento è gratuito e per tutti i partecipanti ci sarà la possibilità di usufruire degli spogliatoi e delle docce calde.In caso di maltempo l’evento si sposterà negli spazi coperti dello Sport Village.

Per info: www.rundifferent.it

Facebook e Instagram: @rundifferent