Torna la "Run 5.30": appuntamento con la corsa non competitiva il 6 giugno al Novi Sad

Torna giovedì 6 giugno la famosa corsa (o camminata) di 5 chilometri non competitiva "Run 5.30". La partenza è come sempre alle ore 5.30 dal parco Novi Sad. Ci si può iscrivere online sul sito run530.com oppure, a Modena città, da Baffo Sport in via Ciro Bisi, oppure da Run&Fun in via Morane 366, dal martedi? al venerdi? dalle 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30.

Con l'iscrizione si ricevono t-shirt celebrativa 5.30, adesivo 5.30, ristoro di frutta fresca di stagione, download delle immagini dell’evento, download del Mag 5.30, assistenza medica, assicurazione R.C. e la possibilita? di vivere un’esperienza da ricordare! A disposizione dei partecipanti le 'Ciliegie in memoria di Cristina": la famiglia Pivetti offrirà le ciliegie del ristoro per condividere l’importanza di adottare uno stile di vita sano e far conoscere le attivita? dalla Fondazione Hospice Modena Dignita? per la Vita Cristina Pivetti.

La consegna delle tshirt avverrà martedi? 4 e mercoledi? 5 giugno, dalle 10 alle 18 al Panathlon Modena in via dello Sport, 29 (presso il PalaPanini).