Albert Russell Ascoli, Aldo Cazzullo e Luigi Garlando per "Forum 4 School": grandi nomi spiegano Dante agli studenti

Ritorna la rassegna "Forum 4 School", ed è il Sommo Poeta a parlare ai ragazzi attraverso tre incontri a lui dedicati, a 700 anni dalla sua scomparsa. Gli incontri, a numero chiuso, si terranno in presenza presso la sala verde della Fondazione Collegio San Carlo previa iscrizione tramite link dedicato e in diretta streaming sul canale YouTube e pagina FB del BPER Banca Forum Monzani.

Martedì 12 ottobre l'appuntamento è riservato agli studenti universitari: alle ore 10 lo studioso di fama internazionale Albert Russell Ascoli, della University of California di Berkeley (USA), tiene una lezione su "Giotto e Cavalcanti tra Dante e Boccaccio". Ad aprire l'incontro di uno dei maggiori esperti mondiali del pensiero umanistico-rinascimentale, i saluti di Elia Tavilla, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza con l'introduzione di Elisabetta Manetti, del Dipartimento di studi linguistici e culturali, entrambi dell'Univerità di Modena e Reggio. (Link per diretta streaming: https://go.bper.live/ f4s12ottobre)

Si continua lunedì 18 ottobre alle ore 10 con Aldo Cazzullo che presenta agli studenti delle scuole secondarie e di secondo grado il suo nuovo libro "Il posto degli uomini. Dante in Purgatorio dove andremo tutti" (Mondadori). Il primo volume "A riveder le stelle" che ha superato le 250mila copie, era dedicato all'Inferno dantesco; nel secondo volume Cazzullo rivolge il suo sguardo al luogo dove il tempo, a differenza che sulla Terra, non avvicina alla morte, bensì alla salvezza. Il Purgatorio è "il posto degli uomini" anche perché, come tutti abbiamo amaramente sperimentato negli ultimi due anni, il Purgatorio può essere anche qui, sulla Terra. (Link per diretta streaming: https://go.bper.live/ f4s18ottobre)

Chiude la rassegna martedì 26 ottobre alle ore 10 lo scrittore e giornalista Luigi Garlando con un incontro per studenti delle scuole medie in cui propone il suo romanzo per ragazzi, "Vai all'Inferno, Dante!" (Rizzoli). In queste pagine, a colpi di endecasillabi e battaglie reali, un adolescente di oggi dovrà vedersela con il più illustre e scatenato dei maestri, come sottolinea Garlando stesso: "Il Sommo Poeta componeva le prime rime a venti anni, che è età da rapper, non da docente universitario, e lo faceva in una lingua più vicina al dialetto che al latino ufficiale dei dotti. Pescava dalla strada, come i rimatori delle periferie di oggi…" (Link per diretta streaming: https://go.bper.live/ f4s26ottobre)

Forum 4 School - organizzato da BPER Banca in collaborazione con l'Università di Modena e Reggio Emilia, il supporto della Fondazione Collegio San Carlo di Modena e patrocinato dal Comune - è un progetto nato in collaborazione con l'Istituto Storico di Modena che offre alle scuole un percorso di avvicinamento alla storia attraverso testimonianze di studiosi e protagonisti, diretti e indiretti, dei fatti storici. Con Forum4School la Banca intende ampliare le modalità di approccio alla cultura, contribuendo non solo alla sua diffusione, attraverso un linguaggio più diretto e appassionante per i ragazzi, ma aiutando anche lo sviluppo di una coscienza più partecipata e critica dei giovani, che gli consenta di guardare al futuro in modo più consapevole.

Infoline: BPER Banca Forum Monzani, tel. 059 2021093

