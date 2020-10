"Il trionfo di S. Geminiano": il patrono di Modena protagonista della conferenza di Grandezze & Meraviglie

Giovedì 15 ottobre alle ore 16, a ingresso libero presso l’Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di Modena, Grandezze & Meraviglie propone la conferenza “Modena 1494-1495: Il Trionfo di S. Geminiano” a cura di Giorgio Montecchi.

Il tema tratta di un unicum nella storia di Modena e del Santo: un vero “libretto di sala” di uno spettacolo sacro della fine del Quattrocento. La vita del patrono della città fu rappresentata il 30 aprile 1494 con la recitazione animata da canti e balli su due palchi innalzati, come ci documenta il cronista Jacopino de’ Lancellotti, in mezzo alla folla e davanti alla facciata del duomo. L’anno seguente ne fu pubblicata a stampa l’intera sceneggiatura che è giunta fino a noi in un incunabolo della Biblioteca Estense di Modena: Giovanni Maria Parente, Vita di san Geminiano,1494.

Nato a Cognento nel 312 e morto a Modena nel 397, Geminiano veniva ricordato per il potere che aveva sui demoni, e la fama della sua santità arrivò sino alla corte di Costantinopoli. Viaggiò in Oriente per curare la figlia dell’imperatore, ed ebbe ruoli importanti nella Chiesa. La traslazione e la ricognizione del corpo di san Geminiano del 1106 avvennero alla presenza di papa Pasquale II, Matilde di Canossa e di tutti i cittadini modenesi.

La conferenza fa parte della serie di incontri interdisciplinari “I Linguaggi delle Arti: Trionfi” a cura di Enrico Bellei e Sonia Cavicchioli.