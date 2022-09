"Metti un sabato in stazione" I Rulli Frulli presentano la nuova birra "Madeira", dj-set, food&beverage

Indirizzo non disponibile

L'occasione è la presentazione in anteprima, alle 18.30, della nuova birra del Birrificio Obici, frutto della collaborazione con la realtà di AstroNave_Lab.

Un percorso di reciproca conoscenza che ha portato i ragazzi e le ragazze del laboratorio di falegnameria sociale a scoprire i segreti del processo di lavorazione e imbottigliamento della birra artigianale.

Ispirati dall'esperienza hanno poi disegnato a mano le texture che sono state selezionate per le etichette della nuova rossa targata Obici e l'hanno quindi battezzata "Madeira", che in spagnolo significa "legno": un richiamo evidente a quella che è diventata, grazie al progetto promosso dall'Associazione Rulli Frulli Lab ETS-APS, a cui è in capo la direzione de La Stazione Rulli Frulli, un'occupazione quotidiana.

Per tutto il pomeriggio e fino a tarda sera ci sarà inoltre la possibilità di visitare gli spazi, completamente rinnovati e riqualificati, della Ex-Autostazione di Finale Emilia.

Il dj-set è affidato ai ragazzi di Radio StazioneRulli; il Bar&Cucina proporrà panini gourmet in collaborazione con il Bar Pub Agorà mentre il Birrificio Obici e Minerlbirra di Medolla proporranno una selezione di birre e bevande.