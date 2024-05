L'impatto dell'uomo sull'ambiente al centro dell'opera video "Objets-Monde"

La Galleria Metronom è lieta di presentare “Objets-Monde” (2022), opera video realizzata dall'artista Sabrina Ratté. Dal 17 maggio al 17 giugno 2024 sarà possibile vedere l’opera proiettata h24 sul Digital Video Wall della galleria, in via Carteria 10 a Modena.

“Objets-Monde”, presentato al DVW come single channel video, esplora l'impatto dell'attività umana sull'ambiente e come questa si trasforma in una parte integrante del nostro ecosistema. Attraverso la tecnica della fotogrammetria, vengono catturati oggetti abbandonati come automobili e schermi di computer, dando vita a un collage video che incorpora frammenti di realtà. Questi oggetti vengono poi ricontestualizzati nel video, dove appaiono di dimensioni sproporzionate all'interno di paesaggi lontani, simili a resti di architetture monumentali. L'assenza di vita e l'atmosfera luminosa dell'opera creano una giustapposizione tra un senso di apocalisse e nostalgia, tra il valore degli oggetti e il loro status di rifiuti, tra una natura idealizzata e la presenza duratura di tracce umane.



“Objets-Monde” è la quarta opera che prende parte a “Metamorphosis”, programmazione a cura di Gemma Fantacci che si concentra sull'indagine visiva e concettuale portata avanti da svariati artisti all'intersezione tra intelligenza artificiale, bot, algoritmi, ambienti virtuali e di gioco. La serie si sviluppa attraverso molteplici filoni tematici, esplorando come le nuove frontiere della tecnologia plasmino le dinamiche umane e come ridefiniscono sempre più radicalmente il nostro rapporto con le macchine e la tecnologia.