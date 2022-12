Alla Sacca gli Zampognari per Natale

Le musiche popolari della tradizione natalizia arrivano alla Sacca con gli zampognari di Monte San Pietro, località dell'appennino bolognese.

L'appuntamento unico in città è in programma venerdì 16 dalle ore 17, con partenza e arrivo dal Centro commerciale Sacca in via Anderlini. Con il suono antico di piva, zampogna e ciaramella, gli zampognari cammineranno per le vie del rione Sacca accompagnati da Babbo Natale, incontrando cittadini e residenti, per portare fra le case del quartiere l’anima autentica del Natale e far risuonare antiche tradizioni popolari che si stanno perdendo.

Al termine della camminata si svolgerà un rinfresco offerto dalle attività economiche del rione Sacca. L'iniziativa aperta a tutti è organizzata dal comitato Pro Rione Sacca e dal Comitato villaggio Europa.