Un'esplosione di allegria al PalaPanini per il saggio di ginnastica della Polisportiva San Faustino

Si intitola “Sport – Un’esplosione di allegria” il saggio di danza di fine anno di Ginnastica Allegria, ovvero il Settore ginnastica della Polisportiva San Faustino di Modena, in programma venerdì 20 maggio al PalaPanini. L’appuntamento, che inizia alle 19.30 nell’impianto di viale dello Sport, è a ingresso libero e per accedere occorre indossare la mascherina Ffp2. L’iniziativa è patrocinata dal Comune.

Sul palco, allestito per l’occasione, salgono circa 500 giovani ginnaste di età compresa tra 5 e 18 anni. Le sportive, suddivise in una decina di gruppi coordinati da istruttori e istruttrici, esordiscono con la fase iniziale di “apertura giochi” per mettere poi in scena, tra danza e passi acrobatici, 15 discipline sportive: surf, nuoto, cheerleading, tuffi, bob, tiro con l’arco, sollevamento pesi, kendo, sci, pugilato, nuoto sincronizzato, tennis, ginnastica artistica, ginnastica ritmica e calcio. Il saggio termina col “gala finale”.

Approfondimenti online (www.ginnasticallegria.it), via mail (ginnasticasanfaustino@gmail. com) e al telefono (366 3273674).